К юбилею Сергея Лемешева

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.06.2017

9 июля в Концертном зале радио «Орфей» к юбилею Сергея Яковлевича Лемешева прозвучат арии и дуэты из опер, романсы, народные песни и песни советских композиторов в исполнении певца. Записи фирмы «Мелодия».

Легендарный певец Сергей Лемешев родился 10 июля 1902 года в деревне Старое Князево Тверской губернии (Калининской обл.) в бедной крестьянской семье. В 1914 году окончил церковно-приходскую школу, затем некоторое время учился сапожному делу в Санкт-Петербурге.

Азы нотной грамоты и пения освоил в художественно-ремесленной школе, где участвовал в самодеятельных спектаклях и концертах. Во время учёбы на Тверских образцовых курсах комсостава РККА (1920), получил направление на учёбу в консерваторию.

В 1921—1925 годах он учился в Московской консерватории в классе профессора Н. Г. Райского. С 1924 года пел в оперной студии К. С. Станиславского при Большом театре. Через два года он уже выступал в Свердловском театре оперы и балета, а год спустя успешно исполнял сольные партии в русской опере при Китайско-восточной железной дороге (КВЖД) в Харбине.

"Последней остановкой" на творческом пути Лемешева стал знаменитый Большой театр (1931-1965). Известность и зрительскую любовь Лемешеву принесла партия Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин», которую он исполнил 500 раз, в том числе и в день своего 70-летия. «Ленский целиком заполнил мою жизнь, — говорил артист. — Из моих более чем тридцати ролей эта — самая дорогая, любимая, самая большая радость моего творчества». Его голос, лирический тенор редкой красоты и обаяния, был словно создан для образа юного влюбленного поэта.

Лемешев был единственным, кто в цикле из пяти концертов исполнил абсолютно все романсы Петра Ильича Чайковского, открыв для слушателей удивительный мир камерного творчества великого русского композитора (помимо романсов М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова и других).

Выступал он и как эстрадный певец, исполняя лучшие песни М.И. Блантера («Моя любимая», «Пшеница золотая»), Т.Н. Хренникова («Песня о Москве», «Песня о песне»), Б.А. Мокроусова («Одинокая гармонь»), А.Г. Новикова («Отъезд партизан», «Россия», «Размечтался солдат молодой»), Н.В. Богословского («Письмо в Москву», «Алёнушка», «Где ж ты, утро раннее?», «Помнишь, мама?»).

В качестве оперного режиссёра Лемешев дебютировал в 1951 году постановкой оперы «Травиата» на сцене Ленинградского малого оперного театра. В 1957 г. выступил в Большом театре как режиссёр-постановщик оперы «Вертер» Ж. Массне.

В 1951—1961 руководил кафедрой оперной подготовки, в 1969—1971 — кафедрой сольного пения в Московской консерватории. Вёл циклы передач на Всесоюзном радио, был руководителем вокальной группы. Автор книги «Путь к искусству» (1968).

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