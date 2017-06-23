Вечер с музыкой Виктора Ульянича в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.06.2017

8 июля в Концертном зале радио «Орфей» - программа «Колокола души». Вечер с музыкой Виктора Ульянича (к 60-летию композитора и 35-летию его творческой деятельности). Записи разных лет.

Виктор Ульянич – один из ведущих современных композиторов России. Его творчество хорошо известно профессионалам и любителям музыки. Сочинения В.С. Ульянича отличаются большой эмоциональной силой, красотой и высоким профессиональным мастерством. Неповторимый творческий стиль композитора сочетает в себе русскую духовную традицию и современный музыкальный язык.

Произведения В.С.Ульянича звучат в концертных программах и фестивалях в нашей стране и за рубежом, в теле- и радиопередачах. Его сочинения вошли в репертуар многих известных музыкантов, среди них народные артисты, заслуженные деятели искусств и заслуженные артисты России: А. Ведерников, И. Головчин, К. Кримец, В. Понькин, Л. Конторович, А. Петухов, В. Зива, С. Кондрашев, Н. Шамеева, А. Францева, И. Нокелайнен, О. Сергеев, А. Тростянский, и др.

Творчество композитора неоднократно получало высокую общественную и государственную оценку. В.С. Ульянич - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2007), лауреат Всесоюзных конкурсов композиторов (1980, 1992); Всероссийского конкурса духовной хоровой музыки в ознаменование 700-летия преставления святого благоверного князя Даниила Московского (2003); международного конкурса композиторов в Венеции (Италия) «Victor Salvi Prize - 2004». Композитор удостоен Золотой Пушкинской медали за творческие достижения в музыке (1999).

Многогранную деятельность композитора В.С. Ульянич сочетает с деятельностью ученого и педагога. Он является одним из крупных специалистов в нашей стране в области электронной и компьютерной музыки. Оригинальный ученый-исследователь, автор научных трудов, в том числе монографии «Компьютерная музыка: историко-теоретическая концепция, художественная практика» и докторской диссертации. В.С. Ульянич еще в 1984-88 гг. в Вычислительном центре Академии Наук СССР занимался исследованиями по применению компьютерных технологий в музыкальном творчестве. С 1991 года на кафедре композиции и инструментовки преподает курс композиции, акустики и компьютерной музыки. В 2001 году организовал первую в России кафедру компьютерной музыки, акустики, информатики и стал ее руководителем.

В последнее десятилетие в творческой биографии В.С.Ульянича особое место занимает концертно-просветительская и музыкально-общественная деятельность. В.С. Ульянич является членом Правления Союза московских композиторов, председателем или членом жюри ряда конкурсов. Значительным достижением в культурной жизни столицы последних лет является возрождение Русского арфового общества, созданного более 40 лет назад великими арфистами К.А. Эрдели, К.К. Сараджевой, В.Г. Дуловой, в чем В.С. Ульянич принимал активнейшее участие. В.С. Ульянич является также одним из инициаторов и Председателем оргкомитета ежегодного Московского фестиваля арфистов и композиторов «Арфовое искусство России».

/фото gnesin-academy.ru/