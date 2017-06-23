К 80-летию Владимира Давидовича Ашкенази

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.06.2017

6 и 7 июля в Концертном зале радио «Орфей» к 80-летию Владимира Давидовича Ашкенази прозвучат передачи «Ашкенази-пианист» и «Ашкенази-дирижер».

6 июля . Концертный зал радио «Орфей». К 80-летию Владимира Давидовича Ашкенази. Программа 1-я «Ашкенази-пианист». В программе произведения Шопена, Листа и Рахманинова.

7 июля . Концертный зал радио «Орфей». «Еврорадио представляет». К 80-летию Владимира Давидовича Ашкенази. Программа 2-я «Ашкенази-дирижер». Концерт симфонического оркестра Итальянской Швейцарии под управлением В. Ашкенази, солист Франческо Пьемонтези (фортепиано). В программе произведения Л. ван Бетховена.

Один из самых известных в мире пианистов и дирижеров Владимир Ашкенази родился 6 июля 1937 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье эстрадного пианиста Давида Ашкенази, выступавшего с Александром Вертинским, Вадимом Козиным, Клавдией Шульженко.

Окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано под руководством Льва Оборина.

Юному пианисту не было еще 18 лет, когда он принял участие в V Международном конкурсе им. Шопена в Варшаве (1955) и завоевал там второе место. Затем, в 1956 году Владимир Ашкенази одержал победу в Брюсселе на конкурсе королевы Елизаветы. А в 1962 году участвовал во II Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, где получил золотую медаль, разделив первое место с английским пианистом Джоном Огдоном.

В 1963 году Владимир Ашкенази остался на Западе, и в течение 26 лет его имя было под запретом в России. Сегодня маэстро пользуется всемирным признанием.

Как пианист он исполнил и записал все фортепианные сочинения Шопена, Рахманинова, Скрябина, Брамса, Листа, а также пять фортепианных концертов Прокофьева. Ашкенази – восьмикратный обладатель премий «Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки».

С 1970-х годов Ашкенази активно занимается дирижерской деятельностью, был музыкальным руководителем лондонского Королевского филармонического оркестра (1987 – 1994), работал как приглашенный дирижер с Лондонским филармоническим, Берлинским и Лос-Анжелесским филармоническими оркестрами, а также с симфоническими оркестрами Кливленда, Бостона, Сан-Франциско, Филадельфии, с оркестром Концертгебау (Амстердам). С 1998 до 2003 года возглавлял Чешский филармонический оркестр. В начале сезона 2004 – 2005 годов был назначен музыкальным руководителем симфонического оркестра NHK. Также является музыкальным руководителем Молодежного оркестра Европейского Союза и дирижером-лауреатом Исландского симфонического оркестра. С 1 января 2009 года Владимир Ашкенази – художественный руководитель и главный дирижер Сиднейского симфонического оркестра.

Как дирижер с разными оркестрами Владимир Ашкенази исполнил и записал все симфонии Сибелиуса, Рахманинова и Шостаковича.

Победители. Владимир Ашкенази

«Другие берега» Владимира Ашкенази

Владимир Ашкенази в Библиотеке персон

/фото vladimirashkenazy.com/