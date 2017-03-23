"По концертам IV Транссибирского арт-фестиваля" в Концертном зале радио "Орфей"

3 и 4 июля в Концертном зале радио «Орфей» передачи «По концертам IV Транссибирского арт-фестиваля». В программах выступления выдающихся солистов и Новосибирского академического симфонического оркестра, вечер камерной музыки А. Дворжака и И. Брамса.
3 июля. Концертный зал радио «Орфей». По концертам IV Транссибирского арт-фестиваля 2017г. Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичюса, солисты Вадим Репин (скрипка) и Александр Бузлов (виолончель). В программе произведения Чайковского и Брамса. Запись из Новосибирского государственного концертного зала им. А. Каца от 3.04.2017г.
4 июля. Концертный зал радио «Орфей». По концертам IV Транссибирского арт-фестиваля 2017г. Вечер камерной музыки А. Дворжака и И. Брамса. Исполнители – скрипачи Вадим Репин, Со-Ок Ким и Леонард Шрайбер, альтист Андрей Гридчук, виолончелист Александр Князев и пианист Николас Ангелич. Запись из Новосибирского государственного концертного зала им. А. Каца от 23.03.2017г.