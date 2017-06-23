К 85-летию со дня рождения Николая Николаевича Некрасова

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.06.2017

30 июня в Концертном зале радио «Орфей» к 85-летию со дня рождения Николая Николаевича Некрасова прозвучит концерт Академического оркестра русских народных инструментов Гостелерадио СССР под управлением выдающегося дирижера. В программе пьесы российских композиторов, обработки русских народных песен и романсов, старинные вальсы. Записи фирмы «Мелодия».

Николай Некрасов родился в Москве 30 июня 1932 года. Учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции, после чего в 1957 году стал главным дирижером Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. С 1985 года он преподавал в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

39 лет Н. Некрасов возглавлял Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК. С ним дирижер много гастролировал по СССР и России, а также сделал большое количество записей.

Николай Некрасов был народным артистом СССР, а также обладателем Государственной премии в области искусства (1991).