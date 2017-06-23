Российская премьера оперы "Тезей" Генделя в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.06.2017

29 июня в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит российская премьера оперы Г.Ф. Генделя «Тезей» (концертное исполнение). В главных партиях - Оливия Фермойлен (меццо-сопрано, Нидерланды), Анн Халленберг (меццо-сопрано, Швеция), Катарина Каспер (сопрано, Германия-Украина), Константин Дерри (контртенор, Украина-Испания), Оуэн Уиллеттс (контртенор, Великобритания), Катарина Рукгабер (сопрано, Украина), Игорь Подоплелов (баритон), Государственный академический камерный оркестр России. Дирижёр Федерико Мария Сарделли (Италия). Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 25.04.17

Исполнение оперы Генделя «Тезей», которое состоялось 25 апреля в Концертном зале им. П. И. Чайковского, – событие поистине историческое. Эта опера Генделя никогда не ставилась в России. Концертную версию шедевра представили нидерландские, шведские, немецкие и испанские оперные звёзды, а также Государственный академический камерный оркестр России под управлением итальянского дирижёра Федерико Мария Сарделли.

/фото meloman.ru/