Концерт Михаила Воскресенского и его учеников в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 20.06.2017

25 июня в день рождения выдающегося пианиста и педагога Михаила Воскресенского прозвучит концерт М. Воскресенского и его учеников: Юрия Фаворина, Сергея Кудрякова, Нгуен Ким Нган и Алексея Курбатова. В сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории под управлением Анатолия Левина прозвучат сочинения И.С. Баха, А. Шнитке и А. Курбатова. Запись из Большого зала консерватории от 20.03.2017г.

Один из наиболее выдающихся современных отечественных пианистов и педагогов Михаил Воскресенский родился 25 июня 1935 года.

Воскресенский начал преподавать в Московской консерватории с 1959 г., восемь лет был ассистентом профессора Л.Н. Оборина, с 1963 имеет свой класс; в данное время возглавляет кафедру. За это время его ученики 120 раз становились лауреатами международных конкурсов; среди них 57 золотых медалистов.

К настоящему времени Воскресенским записано более 60 компакт-дисков, выпущенными такими фирмами, как «Triton», «DML-Classics», «Classical Records» и др. На них запечатлены в исполнении артиста «Времена года» Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского, Вторая соната Шостаковича, все этюды и сонаты Скрябина, все сонаты и концерты Моцарта, сочинения Бетховена, Брамса. В 2011 вышли компакт-диски пианиста с концертами Бриттена и Шнитке, с сонатами № 1, 14, 17, 23 и Пятым концертом Бетховена, а в 2014 − с записью двух сольных концертов live с произведениями Шопена и Шумана.

Поражает широта интересов артиста: кроме интенсивной концертной деятельности, охватившей многие страны мира, он – президент Международного Скрябиновского общества, президент Шопеновского общества в Москве, профессор Московской консерватории.

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