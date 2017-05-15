Опера-оратория "Бабий Яр" Д. Кривицкого прозвучит в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 20.06.2017

22 июня в Концертном зале радио «Орфей» V Международный открытый фестиваль искусств «ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…». «Вместе мы – бессмертный полк» (памяти павших в борьбе с фашизмом). Давид Кривицкий опера-оратория «Бабий Яр». Исполнители - Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности РФ, Детский хор «Пионерия» имени Г. Струве, Хор студентов Московского государственного института культуры, Тульский государственный хор. Солисты – Анастасия Белукова (сопрано), Сергей Радченко (тенор), Роман Улыбин (бас), Евгений Герчаков (чтец). Дирижер – Владислав Лаврик. Запись из Большого зала консерватории от 15.05.2017г.

Бабий яр – одна из трагичнейших страниц в истории Холокоста, совершившихся 75 лет назад, 29 сентября 1941 года. Бабий яр, овраг на бывшей окраине Киева, стал символом гибели евреев от рук нацистов в СССР во время Второй мировой войны: там было расстреляно свыше 150 тысяч человек.

Спустя полвека к событиям в Киеве обратился и композитор Давид Кривицкий (1937-2010), написавший оперу-ораторию «Бабий яр» – монументального сочинения для двух хоров (мужского и детского), трех солистов, симфонического оркестра и чтеца.