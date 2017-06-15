К 175-летию со дня рождения Карла Целлера

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 15.06.2017

19 июня в Концертном зале радио «Орфей» к 175-летию со дня рождения Карла Целлера прозвучит оперетта «Продавец птиц». Исполнители – артисты Ростислав Плятт, Ирина Карташева, Юдифь Глизер, Михаил Жаров, Георгий Вицин, Алексей Консовский Сергей Ценин, вокалисты – Ирина Масленникова, Антонина Клещёва, Николай Тимченко, Владимир Ивановский, Галина Вишневская. Хор и оркестр Всесоюзного радио, дирижер Григорий Столяров. Запись фирмы «Мелодия» 1957г.

Австрийский композитор Карл Целлер родился 19 июня 1842 года в Нижней Австрии. В Вене он пел в Венском детском хоре, а также получил общее образование, занимался изучением права в университете и со временем стал доктором юриспруденции. Одновременно изучал композиторское искусство у Симона Зехтера.

С 1873 года Целлер работал референтом по вопросам искусств в министерстве просвещения, что не мешало ему весьма значительное время уделять музыке, сочиняя песни, хоралы, а затем и оперетты. В 1876 году на сцене театра «Ан дер Вин» была поставлена первая оперетта Целлера «Джоконда». Затем композитор создал оперетты «Карбонарии» (1880), «Бродяга» (1886), «Продавец птиц» (1891), «Мартин-рудокоп» (1894).

/фото carlzeller.at/