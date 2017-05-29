Концерт Красимиры Стояновой в Концертном зале радио "Орфей"

Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 29.05.2017

1 июля в Концертном зале радио «Орфей» в рубрике «Еврорадио представляет» концерт Красимиры Стояновой и Софийского филармонического оркестра под управлением Георгия Димитрова. В программе – арии, увертюры и симфонические фрагменты из опер зарубежных композиторов.

Лирико-драматическое сопрано Красимиры Стояновой отличается богатой палитрой оттенков и особенным колоритом. Постоянная солистка Венской государственной оперы, она востребована на лучших оперных сценах мира.

Красимира Стоянова родилась в Болгарии; вокалу и игре на скрипке училась в Пловдивской Музыкальной Академии. Как певица дебютировала в 1995 году в Софийской национальной опере, где спела, в частности, Джильду в «Риголетто» и Сюзанну в «Свадьбе Фигаро».

Вскоре сделала успешную международную карьеру: начала петь в «Метрополитен Опере», Национальной опере Хельсинки, Гамбургской Штаатсопер, лондонском «Ковент Гардене»: на фестивале в Равенне, в Берлинской Опере и т.д.

С 1998 года – солистка Венской Штаатсопер. В сезоне 2010-11 участвовала в концертах с Риккардо Мути в Граце, Линце и Вене («Стабат Матер» Россини); в «Метрополитен» выступила в «Богеме», в Мюнхенской опере – в «Луизе Миллер»; дебютировала в Амстердаме в партии Татьяны в «Евгении Онегине». Последние работы – Маргарита в «Фаусте» Гуно («Лисео», Барселона); возобновление «Отелло» и «Мадам Баттерфляй» в Мюнхене, премьера «Дона Карлоса» в Вене, «Симон Бокканегра» в Чикаго, «Отелло» в «Метрополитен».