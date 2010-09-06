"Год И.Ф. Стравинского" в Концертном зале радио "Орфей"

Радиопрограмма: Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 23.05.2017

«Год Игоря Федоровича Стравинского» в России посвящен 135-летию со дня рождения композитора. В Концертном зале радио «Орфей» пройдет цикл концертов, приуроченных к этому событию.

23 мая . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). Гастроли Игоря Стравинского в Москве. В программе – оркестровая фантазия «Фейерверк», сюита из музыки балета «Петрушка», песня волжских бурлаков «Эй! ухнем!» (в оркестровке И. Стравинского), «Ода» для оркестра, музыка балета «Орфей». Исполнители – Симфонический оркестр Московской государственной филармонии и Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер И. Стравинский. Запись фирмы «Мелодия». Большой зал консерватории, 1962г.

30 мая . Концертный зал радио «Орфей». «Год И.Ф. Стравинского» (к 135-летию со дня рождения композитора). Концерт Российского национального оркестра под управлением М. Плетнева. В программе – музыка балета И. Стравинского «Жар-птица». Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 06.09.2010г.