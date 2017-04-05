Оратория "Павел" Ф. Мендельсона прозвучит в Концертном зале радио "Орфей"

Радиопрограмма: Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 18.05.2017

19 мая в Концертном зале радио «Орфей» прозвучит оратория Ф. Мендельсона «Павел». Исполнители - Мехтильд Бах (сопрано), Бритта Шварц (меццо-сопрано), Маркус Шафер (тенор), Манфред Биттнер (бас-баритон) /Германия/, Московский камерный оркестр MUSICA VIVA Дирижёр – А. Рудин. Запись из Концертного зала им. П.И. Чайковского от 05.04.2017г.

5 апреля в Концертном зале им. П.И. Чайковского Московский камерный оркестр Musica viva п/у Александра Рудина, выдающиеся солисты и Хор Дворцовой Церкви г.Вайльбурга ("Kantorei der Schlosskirche Weilburg", Германия) представили ораторию Мендельсона «Павел».

Оратория Мендельсона «Павел» завершили абонементный цикл «Шедевры и премьеры» нынешнего концертного сезона. И это не случайно: грандиозное музыкальное творение Мендельсона навеяно «Страстями» И.С.Баха и ораториями Г.Ф.Генделя, пожалуй, одно из самых «барочных» сочинений композитора. Именно под влиянием и после тщательного изучения Страстей и Месс И.С.Баха, ораторий Г.Ф.Генделя и барочной практики, у Мендельсона возникла идея триптиха на библейские сюжеты. Этому замыслу не удалось до конца осуществиться, но 2 из 3 задуманных произведений – оратории «Илия» и «Павел» - по сей день являются вершинами и творчества Мендельсона, и жанра оратории, как такового.