Новый альбом Александра Загоринского и Эйнара Стина-Ноклеберга в Концертном зале радио "Орфей"

Радиопрограмма: Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 16.05.2017

18 мая в Концертном зале радио «Орфей» фирма «Мелодия» представляет новый альбом Александра Загоринского (виолончель) и Эйнара Стина-Ноклеберга (фортепиано). В программе произведения И.С. Баха – Сюиты для виолончели соло и с фортепиано, Французские сюиты для фортепиано.

Фирма «Мелодия» представляет комплект камерной музыки Иоганна Себастьяна Баха в исполнении дуэта: Александр Загоринский (виолончель) и Эйнар Стин-Ноклеберг (фортепиано, Норвегия).

Этот ансамбль ведет свое начало с 2002 г., демонстрируя выдающееся профессиональное мастерство и полное единодушие в эмоционально-стилевом прочтении музыки. Александр Загоринский – представитель московской школы Наталии Шаховской, в прошлом концертмейстер группы виолончелей оркестра Московской филармонии; музыкант обладает обширным репертуаром музыки четырех столетий. Норвежский пианист Эйнар Стин–Ноклеберг – лучший (по мнению авторитетных изданий) интерпретатор музыки Грига, совмещающий сольную карьеру с активной преподавательской деятельностью. Разница поколений и традиций не помешала создать идеальный коллектив, с полуслова понимающий друг друга.

Если первый совместный диск Загоринского и Стин-Ноклеберга был посвящен эпохе романтизма, то на этот раз они обратились к музыке Иоганна Себастьяна Баха. Программа комплекта демонстрирует мастерство как ансамблевой, так и виртуозно-сольной игры виолончелиста и пианиста. В записи представлены три Сонаты для виолончели и клавира, шесть сольных виолончельных сюит и шесть «Французских» сюит для клавесина. Свою запись музыканты посвятили Татьяне Николаевой – выдающейся отечественной пианистке, победительнице международного конкурса им И.С. Баха; когда-то ее концерты оказали значительное влияние на формирование музыкального вкуса обоих музыкантов.

/фото melody.su/