По концертам IV Симфонического форума России

Радиопрограмма: Концертный зал радио «Орфей»

Время: 20:00

Дата выпуска: 15.05.2017

15 мая . Концертный зал радио «Орфей». По концертам IV Симфонического форума России. В программе – П. Чайковский симфоническая фантазия «Франческа да Римини» (исполняет Академический симфонический оркестра Новосибирской филармонии под управлением Гинтараса Ринкявичюса), А. Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и Л. ван Бетховен Симфония №3 «Героическая» (исполняет Тюменский Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Шестакова). Записи из Большого зала Екатеринбургской филармонии от 1 и 2 октября 2016г.

16 мая . Концертный зал радио «Орфей». По концертам IV Симфонического форума России. В программе – М. Мусоргский «Картинки с выставки», «Сонное видение парубка» из оперы «Сорочинская ярмарка» (исполняет Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского), П. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (исполняет Уральский Молодежный симфонический оркестр под управлением Энхэ). Записи из Большого зала Екатеринбургской филармонии от 2 и 5 октября 2016г.

В столице Урала с 30 сентября по 7 октября прошел Симфонический форум России. Этот культурный проект с 2010 года объединяет отечественные симфонические оркестры. В концертной программе Форума наряду с Уральским академическим филармоническим оркестром выступили еще пять российских коллективов.

Традиционно концерты открытия и закрытия Форума принадлежат «хозяевам» – Уральскому филармоническому оркестру (художественный руководитель и главный дирижер – Дмитрий Лисс). С 2012 года участником Форума является второй филармонический оркестр Екатеринбурга – Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Энхэ.

Российские регионы в программе Форума были представлены, с одной стороны, «оркестром-мэтром» – Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Гинтараса Ринкявичуса, с другой – «оркестром-новичком»: Форум стал своего рода всероссийской презентацией Тюменского симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер – Е. Шестаков).