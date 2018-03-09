Гость "Гримёрки" Орфея - Людмила Максакова

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 09.03.2018

Гость очередной программы - актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации Людмила Максакова.

Дочь оперной певицы, солистки Большого театра, Людмила Максакова, родилась в Москве. По окончании Щукинского училища, была принята в Театр имени Вахтангова, где сыграла более тридцати ролей. Одна из самых востребованных актрис своего поколения, участвовала в театральных проектах Петра Фоменко, Эймунтаса Някрошюса, Римаса Туминаса. Снималась в кино и на телевидении. Преподает актерское мастерство в родной альма-матер. Лауреат Государственной премии России, премии Станиславского и "Хрустальная Турандот", народная артистка России.

Повтор от 27 декабря 2013 года

Эфир 9 марта 2018 года в 18:30 (мск)