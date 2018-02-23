Елена Заремба: «Я шла в Большой театр в полной уверенности, что меня не возьмут…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 23.02.2018

Гостья Аскара Абдразакова в программе «Гримёрка Орфея» – одна из самых ярких российских звезд мировой оперной сцены – Елена Заремба…

Елена Заремба (меццо-сопрано) – родилась в Москве. Окончила Государственную Музыкальную Академию имени Гнесиных. На пятом курсе прошла конкурсный отбор в Большой театр; поступила в стажерскую группу, а затем стала солисткой (1984-1995). Первая роль – Лаура в опере Даргомыжского «Каменный гость».

В 1989 году выступила на гастролях Большого театра в Милане на сцене Teatro alla Scala в опере М.Глинки «Жизнь за царя» и получила высочайшую критику и признание публики.

С 1990 года началась ее западная карьера с выступления в Лондонском Covent Garden в опере А.Бородина «Князь Игорь» под управлением Бернарда Хайтинка. Затем в 1991 году последовали дебюты в Сан-Франциско в опере «Война и мир», Wiener Staatsoper (Вена) и Opera Bastille (Париж) в опере Дж. Верди «Бал Маскарад». Дебют певицы в Metropolitan Opera состоялся в 1999 году в опере Дж. Верди «Трубадур».

В 1991 году Елена Заремба получает приглашение от дирижера Карлоса Клайбера на роль Кармен в Munchen Staatsoper и с 1992 года становится одной из самых известных исполнительниц этой роли. Елена спела свыше 250 спектаклей «Кармен» в Париже, Лондоне, Мадриде, Бильбао, Вене, Мюнхене, Сан-Франциско, Флориде, Лиссабоне, Гамбурге, Берлине, Арене ди Верона, Болонии, Брегенце, Японии, Южной Корее и др.

Елена Заремба обладает уникальным голосом с возможностями контральто и меццо-сопрано. Среди ее партнеров были все три знаменитых тенора – Пласидо Доминго, Лючано Паваротти и Хосе Каррерас. Участвовала в многочисленных аудио- и видеозаписях опер. Лауреат премии «Grammy».

В «Гримёрке Орфея» Елена Заремба рассказывает о годах работы в Большом театре и своей международной карьере, цыганской крови и профессиональных травмах, первом выходе на сцену Ла Скала и сломанной руке на премьере «Руслана и Людмилы»…

Елена Заремба: «…В каждом из нас живет два человека: один – тот, который поет, и другой – который наблюдает. Они все время общаются между собой. Иногда тот, который наблюдает, начинает делать всякие гадости – например, говорить: «А у тебя это сейчас не получится». В этот момент я гоню его прочь и отвечаю: «Пошел вон отсюда! Не мешай работать!..»

Повтор программы от 5 октября 2012 года

Эфир 23 февраля 2018 года в 18:30 (мск)