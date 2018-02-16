Александр Коршунов: "Я мог посвятить свою жизнь живописи"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 16.02.2018

В гостях у Аскара Абдразакова - актер, постановщик и педагог, заслуженный артист России Александр Коршунов.

Александр Коршунов: "Я в какой-то момент притянулся к режиссуре. Было желание. А потом начались самостоятельные работы в малом театре, это были и "Чудаки" Горького, и "Трудовой хлеб" Островского... Сама профессия режиссёра она, конечно, уже предполагает лидерство, предполагает умение повести за собой людей и увлечь их, и сорганизовать, выстроить процесс. Поэтому момент руководства уже заключён в профессии режиссёра. Конечно, главный режиссёр и художественное руководство - это много-много забот в повседневной и каждодневной жизни театра. Так что постепенно в них входим, разбираемся, но самое главное, что есть очень хороший коллектив, есть замечательная труппа, очень хорошие люди. Есть помощники, есть кому доверить и на кого опереться".

Повтор от 1 июля 2016 года

Эфир 16 февраля 2018 года в 18:30 (мск)