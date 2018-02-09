Евгений Кобылянский: "Москве не хватает современных концертных залов"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 09.02.2018

О лучших российских концертных залах, и о том, почему сегодня Москве не хватает площадок для выступлений, беседа Аскара Абдразакова с продюсером, композитором и музыкантом Евгением Кобылянским.

Евгений Кобылянский: "В моей гримерке творятся анекдотичные вещи. Я выступал на одном фестивале в России. Программа у них была интересно составлена - со мной в самолете летели оперные певцы из Театра Станиславского. Они открывали первое отделение, а во втором должен был быть мой авторский концерт. Мне об этом никто не сказал. Удивлению моему не было конца, когда в день концерта я решил прийти и разыграться пораньше. Захожу в гримерку и вижу стол, уставленный кучей разных яств. Когда я спросил, есть ли здесь еще кто-то, кроме меня, ответили, что нет, этот весь пир для меня..."

Повтор от 7 июля 2017 года

Эфир 9 февраля 2018 года в 18:30 (мск)

Фото: radioshanson.fm