Евгений Кобылянский: "В пять лет подошел к роялю и с тех пор не отхожу"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 02.02.2018

В гостях у "Гримерки Орфея" - звукорежиссер и композитор, продюсер и певец, автор песен "Мамины глаза" и "Натали", Евгений Кобылянский.

Евгений Кобылянский: "Я рос как классический музыкант, который тянулся к эстрадным современным звучаниям, выходящим за рамки академической музыки. Тянулся-тянулся и дотянулся. Когда поступил в музыкальное училище, у меня начался простор для оперативной деятельности. Я начал экспериментировать с простенькими электроорганами, синтезаторами. Мы тогда играли какие-то умопомрачительные вещи. Даже когда нормальные люди на эстрадном факультете играли джазовую классику, я сказал "нет, этому не бывать". Но параллельно играл классику как пианист. Однажды я сказал, что мне надоели венские классики, и стал играть Вторую сонату Прокофьева... "

Эфир 2 февраля 2018 года в 18:30 (мск)

Фото: PR-агентство "Успех"