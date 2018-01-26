Полина Шамаева: "Всегда общаюсь с оркестром"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 26.01.2018

Аскар Абдразаков продолжает неформальный разговор с певицей Полиной Шамаевой. Как бороться со сценическим волнением и получать от выступления удовольствие, узнайте в новом выпуске программы.

Полина Шамаева: "В работе с оркестром мне всегда все нравится. Потому что оркестр, как правило, мобилизуется на концерте и старается исправить все то, что было на репетиции не так. И я всегда общаюсь с оркестром. Приходя на репетицию сочинения, которое я хорошо знаю и уже неоднократно его исполняла, мне хочется донести его характер. А если это сочинение малоизвестное, всегда рассказываю его историю и содержание..."

Эфир 26 января 2018 года в 18:30 (мск)