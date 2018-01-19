Полина Шамаева: "Я не мыслила себя певицей"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 19.01.2018

В "Гримерке Орфея" Аскар Абдразаков беседует с Полиной Шамаевой - солисткой "Новой оперы", которая за полгода работы получила и исполнила четыре сольных партии.

Полина Шамаева: "Все началось с того, что когда мне было шесть лет, мы с мамой проходили мимо музыкальной школы и увидели объявление о наборе. Я поступила на подготовительное отделение. Когда дошла до шестого класса, хотела все бросать, потому что не было удовольствия и все было сложно. Но мы переехали в Воронеж, и я попала к замечательному педагогу, Татьяне Александровне Кондратьевой, которая вернула меня в музыку и привила такую любовь к этому делу, что я решила идти дальше... "

Эфир 19 января 2018 года в 18:30 (мск)