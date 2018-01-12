Ильдар Абдразаков: "Могу пожарить яичницу"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 12.01.2018

Ведущий программы "Гримёрка "Орфея" продолжает свою увлекательную беседу с оперным певцом, солистом Мариинского театра и Метрополитен-опера, Заслуженным артистом Республики Башкортостан, Ильдаром Абдразаковым.

Аскар Абдразаков: "А почему получилось так, что ты стал оперным певцом?".

Ильдар Абдразаков: "Получилось так: в школе я выступал на одном из вечеров, все стеснялись выходить, а я тогда только пришёл в школу в 8 классе, и мне надо было как-то самоутвердиться. И я подумал, а почему бы и нет. Вышел с гитарой, спел. А учителям это понравилось. И завуч попросила меня спеть на другом вечере... Это было в то время, когда отец снимал музыкальные фильмы, клипы в наше время. И на этих съёмках я присутствовал. Вот, собственно, с этого всё и началось. Папа тогда поинтересовался, есть ли у меня талант, и есть ли у меня голос, чтобы быть певцом. Ему посоветовали отвести меня к педагогу и обязательно показать. И вот настал тот день "х", когла мы пошли к М. Муртазиной в класс. Она послушала меня и сказала: "А почему нет?".

Повтор от 1 января 2016 года

Эфир 12 января 2018 года в 18:30 (мск)

Ильдар Абдразаков: "Не собирался петь оперу"