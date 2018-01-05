Ильдар Абдразаков: "Не собирался петь оперу"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 05.01.2018

В гостях у Аскара Абдразакова его брат, Ильдар Абдразаков - оперный певец, солист Мариинского театра и Метрополитен-опера, Заслуженный артист Республики Башкортостан.

Ильдар Абдразаков родился в Уфе и получил музыкальное образование в Уфимском государственном институте искусств (класс профессора М.Г. Муртазиной). После окончания института был приглашен в Башкирский государственный театр оперы и балета.

В 1998 году Ильдар Абдразаков дебютировал на сцене Мариинского театра в партии Фигаро («Свадьба Фигаро»), а в 2000 году был принят в труппу Мариинского театра.

Ильдар Абдразаков: "Я понял, что значит заниматься с певцами. С ними не возможно заниматься без энергии. Каждый певец требует энергетику, требует внимание, которое ты должен дать не важно в каком состоянии. Потому что этот процесс ежедневный и ежечастный"