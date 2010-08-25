Игорь Кантюков: «Мандража я уже давно не испытываю…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 29.12.2017

«Любой человек, который играет джаз, сразу преображается», – убежден джазмен со стажем – композитор, аранжировщик и лидер биг-бенда Игорь Кантюков. О том, где его можно услышать живьем и своих лучших музыкантах он рассказал в «Гримёрке Орфея»...

«Любителей джаза сейчас не так много, – говорит Игорь Кантюков. – Это когда его запрещали, все хотели слушать джаз, а теперь, когда всё можно, ничего этого не хочется. Так что разумный голод тоже полезен».

А как обстоят дела в его оркестре? О молодых и востребованных, мэтрах и самородках, небожителях и любимой Анне Бутурлиной он поведал в беседе.

«В коллективе у меня нет ни рабочих, ни менеджеров, поэтому приходиться контролировать всё самому – чтобы нотный материал был, пульты работали, микрофонов хватало. Поэтому я не расслабляюсь и стараюсь за всем следить», – рассказывает Игорь Васильевич.

«Но джаз – это такая музыка, которая объединяет. Любой человек, который играет джаз, сразу преображается. Он уже не выглядит на те годы, которые дашь ему в жизни. Музыка и сцена всегда превращают человека в большого артиста», – уверен музыкант.

О магии джаза, пользе совместного музицирования, ворожбе творческой энергетики и многом другом слушайте в «Гримёрке Орфея» с Игорем Кантюковым!

Источник фото: http://journal.jazz.ru/

Повтор передачи от 8 августа 2014 года

Эфир 29 декабря 2017 года в 18:30 (мск)

Программа первая: Игорь Кантюков: «Музыкант – это профессия-удовольствие»