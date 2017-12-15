Сергей Мазаев: «Для меня сцена – это алтарь…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 15.12.2017

Собеседник Аскара Абдразакова в «Гримёрке Орфея» – известный музыкант, певец, автор песен и продюсер, солист группы «Моральный кодекс» – Сергей Мазаев.

Сергей Мазаев родился в Москве. В шесть лет принял участие в кинопробах. Заниматься музыкой начал с одиннадцати лет. Окончил музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова по классу кларнета. Также играет на саксофоне и тромбоне. Работает в различных музыкальных жанрах – рок, джаз, классика. Был участником ансамблей и групп «Автограф», «Калинов мост», ВИА «Музыкальный семестр» (МГУ), ВИА «Здравствуй, песня». С 1989 года – солист группы «Моральный кодекс».

Создатель и художественный руководитель эстрадного оркестра Сергея Мазаева. Снимался в кино у режиссеров – Говорухина, Мурзенко и Дыховичного. Заслуженный артист России.

В программе певец рассказывает не только о своих творческих достижениях, музыкальных проектах и оркестре, которому уделяет сегодня все свое время, но и о личных переживаниях – преодолении алкогольной зависимости, от которой страдал долгое время («Алкоголь – пятый по жесткости наркотик, который употребляет человечество…»), своем отношении к религии («Я – православный атеист…»), дружбе с женщинами («Я их всех люблю, как самок…») и классовом фашизме, погубившем российскую интеллигенцию («Интеллигентность касается только взаимоотношений между людьми, больше ничего…»).

Об искусстве быть музыкантом, мужчиной и человеком – с Сергеем Мазаевым в «Гримёрке Орфея».

Повтор от 23 ноября 2012 года

Эфир 15 декабря 2017 года в 18:30 (мск)