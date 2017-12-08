Василий Ладюк: «Самое трудное – не лгать самому себе…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 08.12.2017

В студии радио «Орфей» Аскар Абдразаков приветствует одного из ведущих оперных певцов Москвы, звезду оперной сцены и блестящего солиста театра «Новая Опера» Василия Ладюка. В нашей радушной «Гримёрке» артист рассказывает об истоках своей оперной карьеры, первых гастролях, и большой сцене, которая пришла к нему, по собственному признанию, «очень рано»...

Он побеждал на конкурсах в Испании, России и Японии, а сегодня выступает на лучших сценах мира – Большого и Мариинского театров, миланского «Ла Скала» и бельгийской Королевской оперы «Ля Монэ», «Оперы Гарнье» в Париже и Театра «Ла Фениче» в Венеции.

В свое время Василий Ладюк получил основательное хоровое образование, с отличием окончив Московское хоровое училище имени Свешникова (1997) и Академию хорового искусства имени Попова (2001). В дальнейшем совершенствовал свое мастерство в аспирантуре под руководством знаменитого вокального педагога, профессора Дмитрия Вдовина, а также в мастер-классах театров «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и «Хьюстон Гранд опера».

В 2003 году стал солистом московского театра «Новая Опера», а спустя четыре года начал участвовать в постановках Большого театра в качестве приглашенного баритона.

На сегодняшний день география выступлений артиста простирается по всему миру, он участвует в самых ярких постановках современности и активно гастролирует с концертами.

В программе «Гримёрка Орфея» один из лучших певцов российской оперной сцены Василий Ладюк рассказывает о своей жизни в искусстве и о том, что происходит в ней за пределами концертных и театральных подмостков...

Повтор от 25 апреля 2014 года

Эфир 8 декабря 2017 года в 18:30 (мск)