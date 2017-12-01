Сергей Кондрашев: «Для меня лучший дирижер – который почти не разговаривает…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 01.12.2017

В программе «Гримёрка Орфея» Аскар Абдразаков продолжает беседовать с художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергеем Кондрашевым. На этот раз дирижер поведал о том, как происходит единение с солистом, откуда возникает музыка, и чему его научили встречи с Эрмлером и Рождественским…

Сергей Кондрашев: «Это особое эмоциональное совпадение, когда ты с солистом вдруг оказываешься на одной волне. То есть на одной волне ваши музыкальные вибрации совпадают. Наверное, это даже проще объяснить каким-то вокальным термином – скажем, когда поются оперные дуэты, и возникает ощущение, что голоса сливаются. Такое случается не часто, но это очень важно в работе дирижера с солистами. Это ощущение необъяснимо, и об этом очень трудно рассказать, но это всегда чувствуют солисты, и я, как дирижер, это тоже чувствую. Но главное – это всегда передается слушателю. И тогда та самая волна, словно океанская, набирает все большую высоту и силу, и в результате, если музыкальное таинство удается, она накрывает слушателей и зал…»

>>> Ранее по теме: «Задача дирижера – не допустить провала…» (Сергей Кондрашев)

Эфир 1 декабря 2017 года в 18:30 (мск)