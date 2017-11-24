Дмитрий Хворостовский: «Я жалею о том, что вынужден вести публичную жизнь…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 24.11.2017

Памяти известного оперного певца, народного артиста России, лауреата международных премий Дмитрия Хворостовского.

В программе «Гримёрка Орфея» всемирно известный оперный певец Аскар Абдразаков приглашает выдающихся людей искусства на приватный, но чрезвычайно увлекательный разговор. Гость передачи – звезда мировой оперной сцены Дмитрий Хворостовский...

Дмитрий Хворостовский родился и учился в Красноярске. Петь начал в четыре года, занимался фортепиано. Окончил вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. Уже на третьем курсе исполнял партии в постановках городского оперного театра. Серьезный старт профессиональной карьере дала победа на Всесоюзном конкурсе певцов им. М.И. Глинки в Баку и поддержка певицы Ирины Архиповой. Мировую славу принесло триумфальное выступление на телевизионном конкурсе BBC «Лучший певец мира» в Кардиффе. В списке контрактов: Ковент-Гарден (Англия), Метрополитен-Опера (Америка), Парижская Опера (Франция), Ла-Скала (Италия). Народный артист России (1995). Лауреат государственной премии России. Живет и работает преимущественно в Нью-Йорке.

В программе Дмитрий Хворостовский вспоминает детство и родителей, годы учебы и первые творческие достижения, размышляет о бремени публичной жизни, общении с поклонниками в социальных сетях и своей странице в facebook, делится профессиональными советами и личным творческим кредо.

Дмитрий Хворостовский: «…Я всегда прислушивался к старшим коллегам. В Красноярском театре оперы и балета у меня было абсолютно привилегированное положение – юный мальчик, который пел вместе с уже убеленными сединами певцами. Они, конечно, считали своим долгом учить меня жизни, некоторые просто водили меня по сцене за руку, за что я им очень благодарен. Они рассказывали мне, что нужно делать, как нужно делать, показывали определенные актерские штампы, объясняли технику. Со мной возилось очень много людей, и воспитывали меня практически на все случаи жизни. Словом, в репертуарном театре я получил очень хорошую школу. Но, когда у меня появилась возможность стать свободным художником, я выстрелил буквально как пуля, и был счастлив. И по сей день я остаюсь творчески свободным и счастливым человеком…»

Повтор программы от 14 сентября 2012 года

Эфир 24 ноября 2017 года в 18:30 (мск)