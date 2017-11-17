Сергей Кондрашев: «Задача дирижера – не допустить провала…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 17.11.2017

Гость Аскара Абдразакова в программе «Гримёрка Орфея» – художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев. В беседе он поведал о самых главных учителях и сценах в своей жизни и проектах, которыми он увлечен сегодня…

Сергей Кондрашев: «Думаю, что в жизни каждого творческого человека и музыканта, как в моем случае, очень большую роль играет Его Величество Случай. Но кроме самого случая какие-то закономерности должны к этому случаю подводить. Это происходит не просто так, как снежный ком, как лавина, которая на тебя внезапно обрушилась; очень важна среда. В то время, в которое мы все жили и я рос, это был еще Советский Союз, обилие классической музыки по радио и по телевидению создавало для меня ту самую среду, о которой я говорю. Когда радио замолкало в нашей квартире, то оно продолжало звучать во мне. Я сам был ходящим, говорящим и поющим радио, которое заполняло пустующее пространство. И вот однажды мои родители, которые не были музыкантами, заметили, что их ребенок поет слишком много, слишком часто, ну, и вроде бы, довольно чисто. Так было решено отдать меня в музыку…»

Сергей Кондрашев родился в Москве. С отличием окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского по двум специальностям: хоровое дирижирование и оперно-симфоническое дирижирование. Ученик М.Ф. Эрмлера и Г.Н. Рождественского.

Карьеру начал еще в студенческие годы. В 2000 году был приглашен на должность дирижера в Чувашский государственный театр оперы и балета, а также музыкального руководителя и главного дирижера в Чувашский Государственный камерный оркестр.

В 2001 году Сергей Кондрашев принят по конкурсу в Государственный академический Большой театр России в качестве дирижера-стажера.

Маэстро работал с Национальным филармоническим оркестром России, Российским национальным оркестром, Симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и многими другими.

С 2005 по 2009 гг. Сергей Кондрашев был дирижером Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». С 2011 года – постоянный приглашенный дирижер оркестра «Русская филармония».

В сезонах 2010-2012 гг. дирижер сотрудничал с театром «Кремлевский балет», выступающим на сцене Государственного Кремлевского Дворца, а также с Симфоническим оркестром московского театра «Новая опера».

С 2011 года Сергей Кондрашев — художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей».

Эфир 17 ноября 2017 года в 18:30 (мск)