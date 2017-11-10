Дмитрий Юровский: «Я не тиран, но и демократию не признаю…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 10.11.2017

В нынешнем выпуске программы слушайте продолжение беседы Аскара Абдразакова с Дмитрием Юровским. Маэстро рассказывает о своих увлечениях и забавных казусах на сцене, ведет подсчет спектаклям, размышляет о конкуренции в опере и о том, почему современные оркестры теряют индивидуальный звук…

Дмитрий Юровский: «Я не считаю, что я тиран, просто по той причине, что я ко всем отношусь как к людям. Поэтом диктатуру я не люблю, но и демократию, честно говоря, тоже не признаю. Демократии в искусстве не существует. Может быть, её и в политике не существует, но это уже не мне решать. А вот в искусстве, я точно знаю, что демократии быть не может – кто-то должен решать. Но мне пока что везло и всегда удавалось создать рабочую атмосферу в оркестре, при которой не нужно было бы ни особенно повышать голос, ни устраивать изощренные тиранские экзерсисы. Я не нахожусь перед оркестром, чтобы доказать, что я тут главный, или что я лучше других что-то знаю. Я хочу, чтобы мы все получали удовольствие от того, что мы делаем совместно. Но для того, чтобы это удовольствие появилось, нужно немного потрудиться, потому что само собой это не получается. Та самая сказка о волшебной палочке в руках дирижера: чем больше я этим занимаюсь, тем лучше понимаю, что волшебство происходит только тогда, когда ты его заслужил…»

Эфир 10 ноября 2017 года в 18:30 (мск)