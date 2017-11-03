Дмитрий Юровский: «Я не хотел дирижировать…»

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 03.11.2017

В гостях у программы «Гримёрка Орфея» – маэстро Дмитрий Юровский, самый молодой представитель знаменитой династии музыкантов и дирижеров, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»…

Дмитрий Юровский родился в Москве. Свое музыкальное образование он начал в Центральной музыкальной школе. Непродолжительное время учился игре на скрипке, а потом на многие годы его музыкальным инструментом стала виолончель. Когда Дмитрию было десять лет, его семья переехала жить в Германию. Именно там происходило его дальнейшее музыкальное становление, в течение которого виолончельный смычок сменила дирижерская палочка.

Вот, как рассказывает об этом сам Дмитрий Юровский:

«Когда мне было уже лет пятнадцать, отец начал меня предупреждать о том, что в какой-то момент мне может стать тесно за инструментом, и я захочу дирижировать. На что я отвечал, что в семье уже есть два дирижера – брат и отец выступают по всему миру; зачем еще третий – все же будут смеяться. Словом, дирижировать я совершенно не собирался. Мне, конечно, был интересен этот процесс, но я понимал, что профессия очень трудная, а за виолончелью я чувствовать себя очень хорошо. Но потом произошел случай. Примерно в возрасте двадцати двух лет у меня возникло ощущение, как будто я переиграл руку – стали появляться боли. Я пошел к врачу. Его первым вопросом было: “Молодой человек, скажите, вам действительно обязательно играть на виолончели?”. Я ответил, что за инструментом я с четырех лет и, конечно, хотелось бы продолжить. На это он мне сказал, что мне стоит пересмотреть свою жизнь, потому что диагноз мой был – артроз обеих рук. Вылечить его было невозможно – только поддерживать. В этом случае играть в необходимых для профессионального музыканта объемах было практически невозможно. Поэтому когда в двадцать два года меня поставили перед этим фактом, надо было что-то придумывать. На семейном совете я сначала долго противился, но в то же время понимал, что вариантов у меня не так уж много. На любом другом инструменте учиться играть уже было поздно, да и в будущем всё равно встали бы те же проблемы. Оставалась только стать композитором, теоретиком или дирижером. Теоретиком я быть не мог, потому что я практик – мне нужно выходить на сцену. Похожая ситуация и с композицией – я переслушал такое количество чужой музыки и понимал – на то, чтобы искать свою, у меня ни сил, ни терпения просто нет. Осталось только дирижирование, что я и решил попробовать…»

На сегодняшний день в музыкальном ведении Дмитрия Юровского – правительственный оркестр города Москвы «Русская филармония» и оркестр Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте.

Об особенностях работы в каждом из них, за что он любит Москву и признателен Генуе, своей соратнице-жене, детях и совместных семейных проектах, дирижер рассказывает на протяжении двух встреч в цикле программ «Гримёрка Орфея» 2 и 9 сентября.

Эфир 3 ноября 2017 года в 18:30 (мск)