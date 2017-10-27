Алексей Шелыгин: "Я не из тех композиторов, которым всё равно, как их музыка будет воспринята" (2)

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 27.10.2017

Аскар Абдразаков продолжает свою беседу с российским композитором, членом Союза театральных деятелей Российской Федерации и Союза кинематографистов Российской Федерации, Гильдии профессиональных композиторов, членом правления Гильдии композиторов кино Союза кинематографистов РФ, заместителем Председателя совета Международной ассоциации композиторских организаций, Алексеем Анатольевичем Шелыгиным.

Алексей Шелыгин: "Самое сложное - охватить весь замысел целиком. Я не кидаюсь сразу записывать все ноты, которые у меня появляются в голове, я сначала долго понять, во-первых, для чего и про что... Это такая внутренняя программа, не вульгарный материализм, музыка всё-таки не поддаётся такому. Но я должен это понимать и охватит весь этот поток звуков, который во мне живёт, и понять, как это организовать. Мне кажется, что это самое серьёзное. И тогда я начинаю уже пробовать, писать. Иногда выстраиваю какую-то чёткую форму, какое-то чёткое понимание, она начинает сопротивляться. Такое же случается и у писателей, что какие-то герои вдруг начинают жить своей жизнью, и писатель начинает с ними бороться. Так же и в музыке бывает. Для меня очень важна импровизационность материала, чтобы он был податлив, чтобы он был гибок".

Эфир 27 октября 2017 года в 18:30 (мск)