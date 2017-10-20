Алексей Шелыгин: "Считаю награды "ТЭФИ" частично своими"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 20.10.2017

В гостях у Аскара Абдразакова российский композитор, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Союза кинематографистов Российской Федерации, Гильдии профессиональных композиторов, член правления Гильдии композиторов кино Союза кинематографистов РФ, заместитель Председателя совета Международной ассоциации композиторских организаций, Алексей Анатольевич Шелыгин.

Алексей Анатольевич Шелыгин родился в Москве 28 октября 1960 года. Учился в музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, затем в Московской консерватории, которую закончил в 1984 году, и где в числе других замечательных учителей был Эдисон Денисов.

В 1988 году начал работу в театре Маяковского, но «сфера влияния» в театре постепенно расширялась. Молодой композитор становится музыкальным руководителем театра «Третье направление», работает с театрами им. Вахтангова, им. Станиславского и другими, в итоге пишет музыку для тридцати спектаклей (в том числе «Валенсианские безумцы», «Амфитрион», «Шутка мецената», «Коллекция Пинтера»).

С 1991 года Алексей Шелыгин пишет музыку к программам российского телевидения: «Спид-инфо-видео», «Театр плюс ТВ», «Куклы», авторские программы Леонида Парфёнова, цикл «Новейшая история» и другим.

В 1996 году состоялись международные премьеры оперы «Полин… Полин» (Франция) и мюзикла «Каштанка» (Германия). В 1997 году — сотрудничество с известным канадским балетмейстером Кимом Франком на постановке оперы-балета «В поисках чудесного».

Три года подряд Шелыгин получал премию телекритики «Тэффи» (за программы «Куклы», «Театр плюс ТВ», и «Живой Пушкин»).А в 1999 году завоевал национальную премию кинокритики «Золотой Овен» за музыку к фильму «Небо в алмазах». Помимо этого Алексей обладатель театральной премии «Чайка» за музыку к спектаклю «Сирано де Бержерак» (2001); двух премий «Рекордъ» за самые продаваемые саундтреки («Бригада» (2002) и «Бой с тенью» (2005)). В 2010 году стал обладателем «Ники» за музыку к фильму «Петя по дороге в Царствие Небесное», а в 2011 году — премии «Золотой носорог» за музыку к сериалу «Меч».

Кроме театра и кино, Шелыгин работает в жанре академической музыки. Автор многих симфонических произведений, в частности: альтового концерта, сонаты для альта, «Темы и метаморфозы Кавалера Розы» и концерта для скрипки «Viva, Vivaldi!», написанных для Светланы Безродной, фортепианного концерта, фортепианных пьес, сюит для камерного оркестра и многих других работ. 13 мая 2013 года состоялась премьера музыкального действа «Слово о полку Игореве», написанного по заказу Ансамбля Дмитрия Покровского к 40-летнему юбилею коллектива.

Алексей Шелыгин: "Я считаю, что я духовный человек в том плане, что я признаю некие высшие силы, которые управляют миром, иначе это было бы полное броуновское движение, которое бы никак не управлялось, никак не регулировалось. И есть какие-то закономерности, просто мы не можем об этом точно знать. Мы может просто в это верить и это понимать. А главное, как композитор, как человек творческого труда, мне нужно что-то оттуда "сверху" получать. Я чувствую эти эмоциональные волны. Ведь это же приходит откуда-то извне".

Повтор от 17 июня 2016 г.

Эфир 20 октября 2017 года d 18:30 (мск)