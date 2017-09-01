Алексей Франдетти: "Всегда с трепетом иду на первую репетицию"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 01.09.2017

Очередной гость программы "Гримёрка "Орфея" - российский актер кино и театра, режиссёр, сценарист, певец и переводчик, Алексей Франдетти.

Алексей Франдетти – звезда мюзиклов «Ромео и Джульетта», «Маугли» и «Золушка», так же он поставил оперу Viva la mamma, премьера которой состоялась в Красноярске 1 апреля этого года. В студии радио "Орфей" Алексей расскажет о своей режиссёрской деятельности, о постановке оперы, а так же о себе, своей учёбе и ещё много о чём интересном.

Алексей Франдетти: "Доницетти предполагает не только пение. Конечно, иногда, когда я смотрю какие-то постановки, "Отелло", "Макбет", то меня как раз смущает, что ж бедный артист так бегает от правой к левой кулисе, что-то мучается, ползает, кровью обливается. Что же он не встанет и не споёт красиво. Потому что эта музыка предполагает, на мой взгляд, уважение со стороны режиссёра. В том смысле, что дай человеку сделать достойно свою работу, то есть солисту. А в Доницетти как раз можно пошалить и похулиганить, что мы и сделали".

Эфир сегодня, 1 сентября, в 18:30 (мск)