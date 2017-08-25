Екатерина Мечетина: "Всё важно в жизни, всё главное"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 25.08.2017

В "Гримёрке "Орфея" продолжает разговор со звездой, пианисткой, педагогом, солисткой Московской государственной филармонии, а так же лауреатом премии Президента Российской Федерации, Екатериной Мечетиной.

Екатерина Мечетина: "Гримёрка - одно из любимых мест концертной жизни и не только, потому что в ней столько всего сконцентрировано... На самом деле гримёрки видели такие артистические состояния! Я сейчас не про себя, но просто представляю, что у многих людей такое бывает. Тут даже не надо глубоко копать в психологию, я думаю, все волнуются. Если бы человек не волновался перед выходом на сцену, не было бы такого в природе, то мы бы видели совсем иную картину, иную игру".

Эфир 25 августа в 18:30 (мск)