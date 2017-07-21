Александр Дзюба: "Работать не на 100%, а на 150%"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 21.07.2017

В "Гримёрке "Орфея" гость Аскара Абдразакова - российский и украинский актёр, режиссёр, сценарист, музыкант Александр Дзюба.

Александр Дзюба родился в украинском городе Мелитополь в семье простых рабочих. Окончив Киевский Государственный Институт Театрального Искусства им. И.К. Карпенко-Карого в 1997 году, уехал в Москву. Там до 1999 года являлся актёром Московского театра Романа Виктюка и участвовал в антрепризе «Бульвар Сансет», в спектаклях «Саломея. Странные игры Оскара Уайльда» и «Пробуждение весны» Франка Ведекинда. Затем преподавал в Актёрской студии и был режиссёром Государственного Русского Драматического Театра Эстонии в Таллине, но позже снова вернулся в театр Виктюка.

Александр Дзюба: "Сейчас я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что я артист театра, а не кино. В хорошем смысле. Я завидую людям, которые могут органично существовать на экране, чтобы вот этот объектив вскрыл, выразил то, что внутри у этого человека. И не только потому, что я, может быть, занижаю планку, что внутри у меня меньше, чем снаружи. Но это уже другие, определённые техники, и по большей части на киноплощадке мне не комфортно".

Эфир сегодня, 21 июля, в 18:30 (мск)