Александр Ворошило: "Гримерка для меня - святое место"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 23.06.2017

В новом выпуске "Гримерки Орфея" оперный певец и актер Александр Ворошило продолжает рассказ о своей удивительной жизни, привычках, взглядах и современной музыке.

Александр Ворошило: "Я очень люблю современную музыку. Ее острота, необычность, отсутствие традиционной логики меня пленят. Я люблю слушать Шнитке, Губайдуллину, "Beatles", Эми Уайнхаус, Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру, Адель... Моя привязанность к опере привела к тому, что я уже десять лет не пропускаю Зальцбургский фестиваль, в котором соединились и традиция, и новаторство. В то же время я обожаю Пуччини, Верди... "

Эфир 23 июня в 18:30 (мск)

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