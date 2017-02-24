Юрий Потеенко: "Не многие композиторы владеют ремеслом"

Радиопрограмма: Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 24.02.2017

В очередном выпуске программы "Гримёрка "Орфея" Аскар Абдразаков беседует с композитором, аранжировщиком, хоровым дирижёром, педагогом, трижды лауреатом премии "Золотой орёл" за лучшую музыку к фильму, Юрием Потеенко.

Юрий Потеенко родился в городе Молодогвардейске Луганской области в Украине. В 1986 году окончил Московскую консерваторию по специальности композиция в классе Н.Н. Сидельникова и хоровое дирижирование в классе Б. М. Ляшко. Во время учёбы и в течение года после окончания консерватории Юрий музыкально оформлял при помощи игры на рояле картины на показах в кинотеатре «Иллюзион», Доме Кино и Киноцентре на Красной Пресне. С 1987 по 1991 работал на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» в качестве заведующего редакцией эстрады. В 1988 году восстановил симфоническую партитуру музыки к фильму Я. Протазанова «Марионетки».

Потеенко - автор симфонии, трех одноактных опер по рассказам А.П. Чехова («Неудача», «Загадочная натура», «Неженка»), оратории «Песни Руси» на тексты древнерусских исторических былин, хоровых циклов «Юдоль Грез» на стихи английских поэтов и «Из русской лирики» на стихи русских поэтов XIX века. Им написан ряд сочинений крупного жанра для оркестра (симфоническая сюита «Корсары», балетная сюита «Царь Салтан», «Пьесы для оркестра» и другие). Кроме этого им созданы произведения камерно-инструментального жанра, хоровые произведения, романсы для различных голосов на стихи А. Блока, И. Бунина, А. Толстого, А. Фета, Я. Полонского, М. Лермонтова, А. Пушкина.

Юрий Потеенко: "У меня много студентов, которым я уже помог, которые встали на свои ноги и с успехом работают. Есть, конечно, совсем молодые, которые только начинают. Это постоянный процесс. Он движется. Я очень многим ребятам помогаю".

Аскар Абдразаков: "А бывают разногласия между режиссёром и композитором по поводу музыки к фильму?"

Юрий Потеенко: "Очень редко. Их в принципе быть не должно, потому что композитор должен осознавать и чётко понимать, что он работает на чужую творческую идею. И если я могу работать на чужую творческую идею, значит я занимаюсь своей профессией в данном случае. Если я отказываюсь, и говорю, что чей-то замысел не очень хороший, что моя музыка лучше, значит я не занимаюсь своей профессией. Кино - это совокупный творческий процесс, в котором есть доля участия представителей совершенно разных профессий. Это как когда-то итальянцы задумывали оперу - некий синтетический жанр, который включает в себя пение, поэзию, художественное творчество, литературное. И в этом есть равнозначные доли участия всех. И если композитор считает, что он пишет гениальную музыку и позволяет этой музыке сделать свою великую работу в чьём-то с его точки зрения не значимом деле, то этот человек не своей профессией занимается, не своим делом. Он должен тогда сидеть дома, сочинять гениальную музыку и давать концерты в лучших залах мира. А если он работает на общую идею, в общей команде, как сейчас говорят,то тогда он должен чётко понимать долю своего участия".

Эфир сегодня, 24 февраля, в 18:30 (мск)