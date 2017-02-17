Бадри Майсурадзе: «Кого-то опекать – это совсем другое: аплодируют уже не тебе, а человеку, которого ты создал…»

Радиопрограмма: Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 17.02.2017

Уже полтора десятилетия солист Большого театра, знаменитый тенор Бадри Майсурадзе преподает в Центре оперного пения Галины Вишневской. Об особом счастье вырастить певца, внутреннем чувстве долга перед молодым поколением и о тех, кем он особенно гордится, певец рассказывает в «Гримёрке Орфея».

Бадри Майсурадзе: «Отелло – это как хороший кусок мяса. Два-три дня можно покушать, но на пятый день стоит попробовать уже что-нибудь другое – салат, например. Репертуар – это как диета, надо совмещать…»

А также о том, какого распорядка певец придерживается перед спектаклем, почему он не нуждается в талисманах и по какому амплуа тоскует его душа…

Бадри Майсурадзе: «Мой протест заключался в том, что я пошел не в консерваторию, а в театральный институт…»

Эфир сегодня, 17 февраля, в 18:30 (мск)