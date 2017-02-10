Бадри Майсурадзе: «Мой протест заключался в том, что я пошел не в консерваторию, а в театральный институт…»

Радиопрограмма: Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 10.02.2017

О своей жизни в Большом театре, дружбе с семьей Ростроповича и Вишневской, собственной семье и голубоглазом внуке в программе «Гримёрка Орфея» рассказывает солист Большого театра, заслуженный артист России – Бадри Майсурадзе.

Бадри Майсурадзе родился в грузинской семье с музыкальными традициями. Его дядей по материнской линии был знаменитый грузинский оперный певец и музыкальный педагог Зураб Анджапаридзе. С детских лет мальчик был вовлечен в музыкальное дело. «Я каждый день где-то выступал, и за столом, когда собирались большими семьями, и генсеку Брежневу пел – везде я был гвоздь программы. Все то время прошло на грани детства и бизнеса», – вспоминает певец.

Окончательно устав от принудительного пения, Бадри Майсурадзе в знак протеста поступил не в консерваторию, а в театральный институт. Впоследствии некоторое время играл в спектаклях тбилисского Театра киноактера, работал на телевидении, снялся в нескольких грузинских фильмах.

«А потом дядя Зураб Анджапаридзе всё-таки приманил меня к пению, – рассказывает Бадри Майсурадзе. – Я поступил в Тбилисскую консерваторию, а там вскоре и женился».

Вслед за женой будущий певец отправился в Москву и поступил в Институт повышения квалификации, где преподавали артисты Большого театра – Никитина, Милашкина, Мазурок и Кузнецов. А спустя некоторое время, благодаря стараниям Зураба Соткилавы, Бадри Майсурадзе получил стажерскую карточку в Большом театре...

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