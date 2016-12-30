Дмитрий Хворостовский: «Я жалею о том, что вынужден вести публичную жизнь…»

Радиопрограмма: Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 30.12.2016

В новом выпуске «Гримёрки Орфея» Аскар Абдразаков приглашает на приватный, но чрезвычайно увлекательный разговор звезду мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский родился и учился в Красноярске. Петь начал в четыре года, занимался фортепиано. Окончил вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. Уже на третьем курсе исполнял партии в постановках городского оперного театра. Серьезный старт профессиональной карьере дала победа на Всесоюзном конкурсе певцов им. М.И. Глинки в Баку и поддержка певицы Ирины Архиповой. Мировую славу принесло триумфальное выступление на телевизионном конкурсе BBC «Лучший певец мира» в Кардиффе. В списке контрактов: Ковент-Гарден (Англия), Метрополитен-Опера (Америка), Парижская Опера (Франция), Ла-Скала (Италия). Народный артист России (1995). Лауреат государственной премии России. Живет и работает преимущественно в Нью-Йорке.

В программе Дмитрий Хворостовский вспоминает детство и родителей, годы учебы и первые творческие достижения, размышляет о бремени публичной жизни, общении с поклонниками в социальных сетях и своей странице в facebook, делится профессиональными советами и личным творческим кредо.

А также – о спорте, детях, сценических курьезах и многом другом – в премьерном выпуске программы «Гримёрка Орфея» с Дмитрием Хворостовским…

Дмитрий Хворостовский: «…Я всегда прислушивался к старшим коллегам. В Красноярском театре оперы и балета у меня было абсолютно привилегированное положение – юный мальчик, который пел вместе с уже убеленными сединами певцами. Они, конечно, считали своим долгом учить меня жизни, некоторые просто водили меня по сцене за руку, за что я им очень благодарен. Они рассказывали мне, что нужно делать, как нужно делать, показывали определенные актерские штампы, объясняли технику. Со мной возилось очень много людей, и воспитывали меня практически на все случаи жизни. Словом, в репертуарном театре я получил очень хорошую школу. Но, когда у меня появилась возможность стать свободным художником, я выстрелил буквально как пуля, и был счастлив. И по сей день я остаюсь творчески свободным и счастливым человеком…»

Эфир 30 декабря в 18:30 (мск)