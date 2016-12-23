Владимир Назаров: «У меня нет никаких мук творчества»

Радиопрограмма: Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 23.12.2016

С недавних пор труппа народного артиста России Владимира Назарова ушла «на вольные хлеба», расставшись со статусом «государственного» театра. «Теперь мы независимый, свободный частный театр», – с гордостью заявляет Владимир Васильевич. О том, где в Москве можно увидеть спектакли театра, и с какими трудностями сопряжены перемены в жизни коллектива, его худрук рассказал «Гримёрке Орфея».

Владимир Назаров: «От своих коллег я иногда слышу о каких-то муках творчества. У меня нет никаких мук творчества. Когда я пишу музыку, то испытываю только радость, я не вымучиваю мелодии. Во-первых, я не сажусь за инструмент, если меня не тянет. А если уж я сел за инструмент, то значит, точно будут мелодии и будет музыка. От этого я получаю огромное наслаждение, и готов сидеть за роялем сутками. Если бы в нашей стране было так развито авторское право и система агентов, которые работают с композиторами, как на Западе, то я бы вообще ничего больше не делал, а только писал музыку. На Западе у любого композитора есть агент. Композитор не думает о том, где бы ему найти заказ. Он только сочиняет, а всё остальное – это уже забота агента. На самом деле, это очень удобно и кайфово…»

Эфир 23 декабря в 18:30 (мск)

Владимир Назаров: "За свою жизнь я не прошел ни единого худсовета"