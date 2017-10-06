Александр Журбин: "Я человек-солнце"

Гримёрка «Орфея»

Аскар Абдразаков

Время выхода: Пятница, 18.30

Дата выпуска: 06.10.2017

В сегодняшней "Гримёрке "Орфея" Аскар Абдразаков начинает свою беседу с Александром Борисовичем Журбиным, советским и российским композитором, заслуженным деятелем искусств РФ, членом Союза композиторов, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей.

Журбин родился в городе Ташкенте в семье инженеров. Окончил Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, затем – Российскую Академию Музыки им. Гнесиных по классу композиции и аспирантуру Ленинградской консерватории.

Он занимался серьёзными, академическими жанрами, в которых создал немало произведений. Среди них: три симфонии, концерт для фортепиано с оркестром, сонаты, камерная музыка, вокальные циклы, кантаты, оратории и многое другое. Так же он является автором трёх балетов: "Красная птица", "Женитьба", "Западня", восьми опер и около 30 мюзиклов. Помимо этого Журбин успешно работал и в жанре лёгкой эстрадной музыки.

Александр Журбин: "Я сохранил все свои эскизы, даже самые первые. Знаете, есть такие тетради, где одни каракули. И когда я уже во взрослом возрасте это всё оценил, посмотрел и понял, что это совсем неплохо. И, более того, я даже издал сборник пьес для детей, в который вошли почти все мои ранние фортепианные пьесы. И, как ни странно, их сейчас играют во многих музыкальных школах, и сборник пользуется популярностью. Сейчас планирую второе издание сборника, и придумал несколько новых фортепианных произведений, цикл прелюдий. Это интересно".

Повтор от 23 октября 2015 года



Эфир 6 октября 2017 года в 18:30 (мск)