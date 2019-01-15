В эфире: «Оперные страсти»: «Корсар»

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 03.10.2019

В начале 19-го века Джордж Байрон сочинил поэму «Корсар».Она сразу же стала популярной, позже этот сюжет увлёк Джузеппе Верди и его либреттиста Франческо Пиаве на создание одноимённой оперы. Однако сочинение «Корсара» затянулось. Но почему? Что помешало такому плодовитому композитору, как Верди в срок завершить оперу «Корсар»? Музыкальные критики причисляют её ко второму ряду опер Верди. Справедливо ли это? И если это так, то тем интереснее вам будет слушать «Корсара» из, так называемого, второго ряда сочинений Верди. Давайте послушаем эту оперу и тогда каждый из вас, не полагаясь на чьё-то мнение, сам для себя решит — в каком же ряду у Верди находится его опера «Корсар»? А может быть правы те самые музыкальные критики? Ответы вы получите в среду вечером в программе «Оперные страсти или опера-гала». До встречи!