В эфире: «Оперные страсти или опера-гала». «Фиделио»

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 03.10.2019

В октябре 1805 года войска Наполеона захватили столицу Австрии Вену. Завоеватели, надо сказать, вели себя корректно по отношению к венцам и, одним из проявлений такого поведения было посещение французскими офицерами премьеры оперы Бетховена «Фиделио» (тогда под названием «Леонора»). Это было 20 ноября того же 1805 года в театре «Ан дер Вин». Как прошла та премьера? Был ли в зале Наполеон? И что говорили венцы о музыке молодого Бетховена? Всё расскажем, но в четверг, вечером, в программе «Оперные страсти или опера-гала». До встречи!