В эфире: "Оперные страсти". Макбет

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 17.07.2019

В 1846 году уже известный своими успешными операми, иные из которых что буквально взбудоражили всю Италию, молодой композитор Джузеппе Верди получает заказ от флорентийского театра на сочинение новых опер. Ему предложили три сюжета: первый — «Разбойники» по Шиллеру, второй — по трагедии Грильпарцера и третий по Шекспиру — «Макбет». Вскоре оказалось, что для двух первых опер в труппе флорентийского театра не оказалось выдающегося тенора для исполнения заглавной парии и для начала пришлось остановиться на «Макбет», в которой тенор Макдуф, как считал Верди, находится в тени баритона Макбета. Как прошла премьера во Флоренции? Кому посвятил Верди свою новую оперу? И что было потом? Ответим в программе «Оперные страсти или опера-гала» в среду в 21 час. До встречи!

Джузеппе Верди. Опера «Макбет» с участием Пьеро Каппучилли, Ширли Веррет, Пласидо Доминго. Дирижёр — Клаудио Аббадо.