В эфире: «Оперные страсти или опера-гала», ко Дню России

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 12.06.2019

События Отечественной войны 1812 года очень скоро всколыхнули патриотические настроения и самосознание русского народа. Это отразилось в изобразительном искусстве, в литературе, в музыке... Не обошли эти настроения и Михаила Ивановича Глинку и он задумал сочинить в память о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина ораторию и уже что-то написал, но в итоге появилась опера «Жизнь за царя». Как приняла её петербургская публика? Сколько заплатили композитору за эту оперу? Ответы — в программе... А пока только скажем, что вы услышите оперу «Жизнь за царя»" в исполнении легендарных артистов, среди них, Борис Христов, Николай Гедда и дирижёр Игорь Маркевич. Встречаемся в программе «Оперные страсти или опера-гала» в среду в 21 час. До встречи!