«Опера о казанской царице»

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 05.06.2019

Не так много в мировой истории великих женщин, воспетых в песнях, легендах и сказаниях. Одна из них казанская царица Сююмбике. Она была прекрасна, умна, рассудительна... И вот уже в наши дни о ней создана опера композитором Резидой Ахияровой и либреттистом, поэтом Ренатом Харисом. И не трудно догадаться, что опера так и названа — "Сююмбике«. Хотя это не первое обращение в жанре оперы к образу казанской царицы.

Действия оперы переносит нас на рубежи 15-го и 16-го веков, когда русский царь Иван Грозный пошёл завоевательным походом на Казанское ханство. В опере сублимированы исторические события средневековой жизни татарского народа. А в центре — казанская царица Сююмбике. В её личной жизни, можно сказать, было всё — большая любовь и непримиримая ненависть, желание удержать власть, интриги, предательство и почётный плен. А те, кто хоть раз побывал в казанском Кремле слышал легенду о башне, названную именем Сююмбике.

«Наш спектакль, — сказал режиссёр-постановщик Юрий Александров, — не даёт исторической оценки событиям. Мы рассказываем о судьбах людей. И не надо так же искать в нём оценки поступкам — кто прав, а кто виноват. Мы не навязываем своего отношения к истории, личностям — пусть зритель сам найдёт оценку в своём сердце. А театр в Казани собрал интересную. команду артистов, готовую к выполнению самых сложных актёрских задач». Так считает режиссёр-постановщик спектакля Юрий Александров.

Новая опера — это всегда риск для театра, и большая интрига для публики . Как приняла она новую национальную оперу под названием «Сююмбике»? Ответы в нашей программе в среду, в 21 час. До встречи в эфире!