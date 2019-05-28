В эфире. «Оперные страсти». Турнир певцов на берегах Вислы

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 28.05.2019

Молодые певцы, со свойственным им максимализмом, имея талант и образование, невольно задают себе вопрос: «Как же всё-таки выйти на большую оперную сцену?» Самый короткий путь, — это победа на международном конкурсе. Есть и другие пути, но конкурсы пока ещё никто не отменял. Есть в столице Польши Варшаве Международный конкурс вокалистов имени Монюшко. Он проводился уже в десятый раз и на этих днях завершился. А чего мы ждём от каждого конкурса? Конечно, открытие новых ярких имён... Но были ли они ? Об этом пойдёт речь в программе «Оперные страсти или опера-гала». До встречи в среду, в 21 час.

29 мая, 21:00(мск)