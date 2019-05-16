В эфире: «Оперные страсти или опера-гала», «Манон»

Оперные страсти, или Опера гала

Среда, 21:00;

Николай Рыбинский

Дата выпуска: 22.05.2019

Жюль Масснэ... Опера «Манон» с участием Анны Нетребко и Роландо Вильясона. Дирижёр — Даниэль Баренбойм. Спектакль Берлинской Государственной оперы. По роману Аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» есть две известные оперы — у Массне и Пуччини. Первым сочинил Массне, а когда Пуччини решился на сочинение своей «Манон», то ему напомнили о существовании оперы с той же историей и Пуччини сказал: «У такой прекрасной женщины, как Манон вполне могут быть несколько любовников!» А в чём принципиальная разница этих двух опер на один сюжет? Как они уживаются в столь тесном оперном мире?

Ответим на эти вопросы в среду вечером и только в программе «Оперные страсти или опера-гала», а ещё вы насладитесь пением Анны Нетребко и Роландо Вильясона. До встречи!